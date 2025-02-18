В Украине из-за сокращения спроса начали снижаться цены на молоко

В Украине в начале февраля 2025 года произошло снижение цен на молоко-сырье. Цены пошли вниз, по мнению аналитика «Ассоциации производителей молока» Георгия Кухалейшвили, в условиях сокращения потребления молочной продукции на внутреннем рынке.
Георгий Кухалейшвили отмечает, что снижение цен на молоко-сырье в Украине в начале февраля произошло из-за ограничения покупательной способности украинцев и уменьшения потребления молочных продуктов на внутреннем рынке.
«На закупочные цены давят низкий спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий и излишки сырого молока в Украине. Несмотря на то, что в январе Украина увеличила объемы экспорта молочной продукции, отгружались преимущественно запасы товаров, которые накопились на складах в декабре и начале января. Поэтому увеличение экспорта в этот раз не повлияло на активизацию спроса на молоко со стороны молокоперерабатывающих предприятий», – пояснили там.
Аналитики указывают, что средневзвешенная цена трех сортов составила 17,08 грн/кг без НДС, что на 1,05 грн меньше по сравнению с предыдущим периодом.
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