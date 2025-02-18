В Україні через скорочення попиту почали знижуватися ціни на молоко

Ціни на молоко знижуються через скорочення попиту, кажуть аналітики.

Джерело фото: Freepik

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В Україні на початку лютого 2025 року відбулося зниження цін на молоко-сировину. Ціни пішли вниз, на думку аналітика «Асоціації виробників молока» Георгія Кухалейшвілі, в умовах скорочення споживання молочної продукції на внутрішньому ринку.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку лютого відбулося через обмеження купівельної спроможності українців та зменшення споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку.

«На закупівельні ціни давить низькій попит з боку молокопереробних підприємств та надлишки сирого молока в Україні. Попри те, що в січні Україна збільшила обсяги експорту молочної продукції, відвантажувалися переважно запаси товарів, які накопичилися на складах в грудні і на початку січня. Тому збільшення експорту на цей раз не вплинуло на активізацію попиту на молоко з боку молокопереробних підприємств», - пояснили там.

Аналітики вказують, що середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 17,08 грн/кг без ПДВ, що на 1,05 грн менше порівняно з попереднім періодом.

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