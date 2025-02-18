Судитимуть групу зловмисників, які намагалися за $4,5-18,5 тисяч вивезти з України близько 100 чоловіків

Група з Одеської області постане перед судом за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Фото: ДБР

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За матеріалами Державного бюро розслідувань до суду направлено обвинувальні акти щодо групи осіб, які організували масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що мешканець Одеської області у квітні 2024 року залучив вісім спільників, серед яких був правоохоронець, для організації нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон. Через соцмережі він шукав охочих виїхати з країни та домовлявся про оплату.

У червні 2024 року правоохоронці викрили зловмисників під час спроби переправлення близько 100 осіб. Чотири мікроавтобуси із 47 чоловіками затримали дорогою до кордону, ще 53 не встигли прибути до місця збору. Учасники схеми вивозили клієнтів до державного кордону, який ті мали перетнути пішки.

За свої «послуги» зловмисники брали від 4,5 до 18,5 тисяч доларів із кожного. Очікуваний прибуток від цієї партії ухилянтів складав близько 1 мільйона доларів.

Організатора та його спільників обвинувачують за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

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