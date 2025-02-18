Будут судить группу злоумышленников, которые пытались за $4,5-18,5 тысяч вывезти из Украины около 100 мужчин

Группа из Одесской области предстанет перед судом за организацию незаконной переправки мужчин за границу.

Фото: ГБР

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По материалам Государственного бюро расследований в суд направлены обвинительные акты в отношении группы лиц, которые организовали масштабную схему незаконной переправки мужчин через границу. Об этом сообщили в ГБР.

Следствие установило, что житель Одесской области в апреле 2024 года привлек восемь сообщников, среди которых был правоохранитель, для организации нелегального выезда военнообязанных за границу. Через соцсети он искал желающих выехать из страны и договаривался об оплате.

В июне 2024 года правоохранители разоблачили злоумышленников при попытке переправки около 100 человек. Четыре микроавтобуса с 47 мужчинами задержали по дороге к границе, еще 53 не успели прибыть к месту сбора. Участники схемы вывозили клиентов к государственной границе, которую те должны были пересечь пешком.

За свои «услуги» злоумышленники брали от 4,5 до 18,5 тысяч долларов с каждого. Ожидаемая прибыль от этой партии уклонистов составляла около 1 миллиона долларов.

Организатора и его сообщников обвиняют по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

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