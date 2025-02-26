Богдан Кротевич завершает службу и уходит с должности начальника штаба «Азов»

Подполковник Богдан «Тавр» Кротевич покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов».

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Подполковник Богдан Кротевич (Тавр) завершает службу и уходит с должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Об этом бригада "Азов" сообщила в Telegram.

Богдан Кротевич присоединился к "Азову" в 2014 году. Он участвовал в АТО/Операции объединенных сил, а в 2021 году стал начальником штаба тогда еще полка.

Причины завершения службы Кротевичем бригада "Азов" не сообщила.

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