Богдан Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу «Азов»

Підполковник Богдан «Тавр» Кротеви залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

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Підполковник Богдан Кротевич (Тавр) завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Про це бригада "Азов" повідомила в Telegram.

Богдан Кротевич доєднався до "Азову" у 2014 році. Він брав участь в АТО/Операції об'єднаних сил, а у 2021 році став начальником штабу тоді ще полку.

Причини завершення служби Кротевичем бригада "Азов" не повідомила.

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