Як нараховуються рахунки за електроенергію без показань лічильників та звідки беруться зайві витрати

YASNO роз'яснила, як нараховуються рахунки за електроенергію без показань лічильників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія YASNO пояснила, як нараховуються рахунки за електроенергію для клієнтів, які не передають показання електролічильників вчасно. Клієнти, які передають показання в установлені терміни (до 28 числа поточного місяця та протягом трьох днів наступного), отримують рахунки за фактично спожиту електроенергію. Водночас тим, хто не надає показання або передає їх пізно, нарахування відбувається за середньодобовим споживанням.

У лютому період для передачі показань триває з 27 лютого до 3 березня. За умови своєчасної передачі даних, YASNO отримує від ДТЕК «Київські електромережі» обсяг спожитої енергії та застосовує тариф (4,32 грн/кВт·год). Якщо ж показання не надходять в зазначені терміни, оператор розраховує спожиту електроенергію за середньодобовим споживанням.

Щоб уникнути непорозумінь і зайвих нарахувань, компанія рекомендує клієнтам регулярно передавати показання лічильників у встановлений час. У разі питань або незгод з сумою на рахунку, слід звертатися до оператора системи розподілу. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко також наголосив на важливості вчасної передачі показань, пропонуючи користуватися чатботами компанії для нагадувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.