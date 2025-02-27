Как начисляются счета за электроэнергию без показаний счетчиков и откуда берутся лишние расходы

YASNO разъяснила, как начисляются счета за электроэнергию без показаний счетчиков.

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Компания YASNO объяснила, как начисляются счета за электроэнергию для клиентов, которые не передают показания электросчетчиков вовремя. Клиенты, которые передают показания в установленные сроки (до 28 числа текущего месяца и в течение трех дней следующего), получают счета за фактически потребленную электроэнергию. В то же время тем, кто не предоставляет показания или передает их поздно, начисление происходит по среднесуточному потреблению.

В феврале период для передачи показаний длится с 27 февраля по 3 марта. При условии своевременной передачи данных, YASNO получает от ДТЭК «Киевские электросети» объем потребленной энергии и применяет тариф (4,32 грн/кВт-ч). Если же показания не поступают в указанные сроки, оператор рассчитывает потребленную электроэнергию по среднесуточному потреблению.

Чтобы избежать недоразумений и лишних начислений, компания рекомендует клиентам регулярно передавать показания счетчиков в установленное время. В случае вопросов или несогласий с суммой на счете, следует обращаться к оператору системы распределения. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко также отметил важность своевременной передачи показаний, предлагая пользоваться чатботами компании для напоминаний.

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