В Киеве с 1 апреля заявление на поступление в первый класс можно будет подать онлайн

В этом году родители впервые смогут подать заявку онлайн через Портал услуг.

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1 апреля в Киеве стартует прием заявлений в первые классы, который продлится до 31 мая. В этом году родители впервые смогут подать заявку онлайн через Портал услуг в разделе «Запись ребенка в школу». Документы также можно будет подать лично, по электронной почте или отправить по почте.

Основной критерий для зачисления в первый класс – это проживание ребенка в микрорайоне, где расположена школа. Для поступления достаточно заявления одного из родителей, поданного лично или через Портал услуг. Оригиналы документов, в том числе медицинские справки, можно подать позже в установленные школой сроки.

В КГГА ожидают, что 1 сентября этого года в школу пойдут около 21 тысячи новых учеников.

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