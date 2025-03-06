У Києві з 1 квітня заяву на вступ до першого класу можна буде подати онлайн

Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг.

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1 квітня в Києві стартує прийом заяв до перших класів, який триватиме до 31 травня. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна буде подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Головний критерій для зарахування в перший клас – це проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа. Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг. Оригінали документів, зокрема медичні довідки, можна подати пізніше у встановлені школою терміни.

У КМДА очікують, що 1 вересня цього року до школи підуть близько 21 тисячі нових учнів.

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