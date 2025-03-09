В Черновцах автомобиль перевернулся автомобиль – водитель госпитализирован

Водитель «Infiniti» не справился с управлением и перевернулся.

Фото: cv.dsns.gov.ua

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В Черновцах водитель автомобиля «Infiniti» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства, сообщает областное управление ГСЧС.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и специалисты Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они вытащили пострадавшего из автомобиля, положили на носилки и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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