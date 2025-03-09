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У Чернівцях автомобіль перекинувся автомобіль – водій госпіталізований

23:01, 9 березня 2025
Водій «Infiniti» не впорався з керуванням і перекинувся.
У Чернівцях автомобіль перекинувся автомобіль – водій госпіталізований
Фото: cv.dsns.gov.ua
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У Чернівцях водій автомобіля «Infiniti» не впорався з керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу, повідомляє обласне управління ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники та фахівці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони витягли постраждалого з автомобіля, поклали на ноші та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

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ДТП Чернівці

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