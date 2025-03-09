У Чернівцях автомобіль перекинувся автомобіль – водій госпіталізований

Водій «Infiniti» не впорався з керуванням і перекинувся.

Фото: cv.dsns.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях водій автомобіля «Infiniti» не впорався з керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу, повідомляє обласне управління ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники та фахівці Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони витягли постраждалого з автомобіля, поклали на ноші та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.