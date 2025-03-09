Літо в березні – синоптики порадували українців погодою на завтра

10 березня подекуди в Україні температура сягне +20°C.

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Завтра, 10 березня, Україна насолоджуватиметься сонячною погодою без опадів, повідомляє Укргідрометцентр. Температура вдень досягатиме +20°C на Прикарпатті.

Найхолодніше в цей день буде в Одеській області, де температура не перевищить +11°C. У південних регіонах вдень температура буде коливатися в межах +15°C. Вночі по всій країні очікується плюсова температура, за винятком Луганської області, де можливий невеликий мороз до -1°C.

У Києві буде сонячно, без опадів, з температурою вночі до +4°C, а вдень — до +17°C.

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