Лето в марте – синоптики порадовали украинцев погодой на завтра

10 марта местами в Украине температура достигнет +20°C.

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Завтра, 10 марта, Украина будет наслаждаться солнечной погодой без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Температура днем будет достигать +20°C на Прикарпатье.

Холоднее всего в этот день будет в Одесской области, где температура не превысит +11°C. В южных регионах днем температура будет колебаться в пределах +15°C. Ночью по всей стране ожидается плюсовая температура, за исключением Луганской области, где возможен небольшой мороз до -1°C.

В Киеве будет солнечно, без осадков, с температурой ночью до +4°C, а днем - до +17°C.

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