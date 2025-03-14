Как работает электронное направление на ВЛК и где его получить — Минобороны разъяснило важные моменты

Министерство обороны Украины запустило электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных в приложении Резерв+. К тому же уже с 1 апреля 2025 года для всех ВЛК станут обязательными электронные постановления.
Электронные направления на ВЛК теперь автоматически поступают в кабинет ВЛК, а заключения комиссий также передаются в этот реестр.
В Минобороны подробно рассказали о том, как работают эти документы.
1. Как работает электронное направление на ВЛК?
Все просто — достаточно авторизоваться в мобильном приложении Резерв+, которым уже пользуются 4 млн военнообязанных, и подать запрос. Больше не нужно идти в ТЦК и тратить время и силы, чтобы получить бумажное направление.
Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в Резерв+, и нужный документ появляется в разделе «Направления на ВЛК». Далее можно отправиться напрямую в определенное медицинское учреждение для прохождения медосмотра.
2. Кто может подать запрос на электронное направление?
Сервисом уже могут воспользоваться все военнообязанные — как те, кто сам хочет пройти осмотр, так и те, кто получил бумажную повестку для прохождения ВЛК. Достаточно подать запрос в Резерв+.
3. Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВЛК?
Если военнообязанный сам хочет пройти ВЛК, но не явился, направление в Резерв+ остается актуальным в течение 15 дней с даты назначенного осмотра. После этого запрос нужно подать повторно — и в приложение поступит направление с теми же или обновленными данными.
Если же военнообязанный получил повестку на прохождение ВЛК, подал запрос в Резерв+, получил электронное направление и не явился в течение 14 дней с даты назначенного осмотра — это нарушение правил учета, за которое предусмотрена административная ответственность.
4. Что такое электронное постановление ВЛК?
Постановление ВЛК — это заключение, которое военно-врачебная комиссия формирует после осмотра.
Ранее постановления писали вручную и отправляли в ТЦК в бумажном виде. Это занимало время, а при пересылке данные могли потеряться.
Минобороны упростило процесс, разработав электронный кабинет ВЛК в МИС ВСУ. Новый функционал позволяет комиссиям получать и передавать документы онлайн, ускоряя их обработку и минимизируя риск потери данных.
5. Какие преимущества электронных постановлений для военнообязанных?
Больше не нужно самостоятельно передавать постановление ВЛК в ТЦК или ждать, пока комиссия отправит бумажные документы и их зафиксируют в системе. Электронные данные автоматически поступают в реестр Оберег — и заключение ВЛК гораздо быстрее отображается в приложении Резерв+.
6. Какие преимущества электронных постановлений для военных?
Предыдущая история прохождения ВЛК как для военнообязанных, так и для военных будет сохраняться в МИС ВСУ, что обеспечит комплексную оценку состояния человека во время осмотра.
Благодаря электронным постановлениям военные вскоре смогут гораздо проще оформлять выплаты, льготы и услуги, связанные с состоянием здоровья, непосредственно в приложении Армия+.
Кроме того, Минобороны цифровизировало справку об обстоятельствах травмы. Теперь командир может формировать ее в СЭДО, после чего документ автоматически поступает в электронный кабинет ВЛК. Военнослужащему больше не нужно получать оригинал справки у командира и носить бумажный документ — достаточно отправиться на осмотр напрямую в ВЛК.
Электронный кабинет ВЛК также открывает возможности для дальнейшей автоматизации процессов, включая упрощение оформления отпусков на лечение и увольнения по состоянию здоровья.
7. Оформление постановлений в электронном виде обязательно для всех ВЛК?
С 1 марта 2025 года электронные постановления формируют те ВЛК, которые зарегистрировались в электронном кабинете, прошли обучение и освоили функционал. В течение месяца к системе должны подключиться все комиссии.
А уже с 1 апреля электронный формат постановлений станет обязательным для всех ВЛК.
8. А если ВЛК не имеет доступа к информационной системе по техническим причинам?
Если техническая возможность временно отсутствует, ВЛК может оформлять постановления на бумаге. После восстановления технической возможности сотрудники ВЛК обязаны внести данные в МИС ВСУ с отметкой о наличии бумажного оригинала.
9. Выдадут ли решение (постановление) ВЛК на руки после осмотра?
Если постановление оформляется справкой ВЛК (для заключений о пригодности к военной службе, необходимости лечения, отпуска по состоянию здоровья и т. д.), после осмотра комиссия может распечатать и передать вам печатную копию электронного постановления.
Если же постановление оформляется свидетельством о болезни (для признания непригодности к военной службе), комиссия должна утвердить заключение в штатной ВЛК (то есть центральной или региональной). Такое решение можно получить на руки только после его официального утверждения.
10. Может ли ВЛК попросить человека лично отнести бумаги в ТЦК?
Нет, ВЛК должна самостоятельно передать постановление в ТЦК. Благодаря электронному кабинету постановление теперь оформляется в электронном виде в МИС ВСУ, после чего оно автоматически поступает в реестр Оберег, а значит, и в ТЦК.
11. Может ли ВЛК вносить заключения в систему без реальных осмотров?
Нет, ВЛК обязательно проводит осмотр. Врачи в составе ВЛК из медицинских учреждений во время осмотра знакомятся с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет человек, и вносят свои записи в ЭСЗ.
После осмотра сотрудники ВЛК — председатель комиссии, все члены, принимавшие участие в заседании, и секретарь — заверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП). Все решения фиксируются в МИС ВСУ, что упрощает их контроль и отслеживание. Таким образом, цифровая трансформация делает военно-врачебную экспертизу более прозрачной.
12. Как обжаловать решение, закрепленное в электронном постановлении ВЛК?
Процедура обжалования остается актуальной. Если человек не согласен с заключением ВЛК, он может подать жалобу в штатную ВЛК (центральную или региональную) или оспорить постановление в судебном порядке. Такое право предусмотрено главой 3 раздела I приказа Минобороны №402.
13. Каким нормативным актом урегулированы электронные постановления ВЛК?
Изменения в приказ Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008 г. «О утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины» предусматривают внедрение кабинета ВЛК, замену бумажных форм постановлений ВЛК на электронные, упрощение бумажной отчетности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.