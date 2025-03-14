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Как работает электронное направление на ВЛК и где его получить — Минобороны разъяснило важные моменты

16:52, 14 марта 2025
Как работает электронное направление на ВЛК и где его получить — Минобороны разъяснило важные моменты
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Министерство обороны Украины запустило электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных в приложении Резерв+. К тому же уже с 1 апреля 2025 года для всех ВЛК станут обязательными электронные постановления.

Электронные направления на ВЛК теперь автоматически поступают в кабинет ВЛК, а заключения комиссий также передаются в этот реестр.

В Минобороны подробно рассказали о том, как работают эти документы.

1. Как работает электронное направление на ВЛК?

Все просто — достаточно авторизоваться в мобильном приложении Резерв+, которым уже пользуются 4 млн военнообязанных, и подать запрос. Больше не нужно идти в ТЦК и тратить время и силы, чтобы получить бумажное направление.

Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в Резерв+, и нужный документ появляется в разделе «Направления на ВЛК». Далее можно отправиться напрямую в определенное медицинское учреждение для прохождения медосмотра.

2. Кто может подать запрос на электронное направление?

Сервисом уже могут воспользоваться все военнообязанные — как те, кто сам хочет пройти осмотр, так и те, кто получил бумажную повестку для прохождения ВЛК. Достаточно подать запрос в Резерв+.

3. Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВЛК?

Если военнообязанный сам хочет пройти ВЛК, но не явился, направление в Резерв+ остается актуальным в течение 15 дней с даты назначенного осмотра. После этого запрос нужно подать повторно — и в приложение поступит направление с теми же или обновленными данными.

Если же военнообязанный получил повестку на прохождение ВЛК, подал запрос в Резерв+, получил электронное направление и не явился в течение 14 дней с даты назначенного осмотра — это нарушение правил учета, за которое предусмотрена административная ответственность.

4. Что такое электронное постановление ВЛК?

Постановление ВЛК — это заключение, которое военно-врачебная комиссия формирует после осмотра.

Ранее постановления писали вручную и отправляли в ТЦК в бумажном виде. Это занимало время, а при пересылке данные могли потеряться.

Минобороны упростило процесс, разработав электронный кабинет ВЛК в МИС ВСУ. Новый функционал позволяет комиссиям получать и передавать документы онлайн, ускоряя их обработку и минимизируя риск потери данных.

5. Какие преимущества электронных постановлений для военнообязанных?

Больше не нужно самостоятельно передавать постановление ВЛК в ТЦК или ждать, пока комиссия отправит бумажные документы и их зафиксируют в системе. Электронные данные автоматически поступают в реестр Оберег — и заключение ВЛК гораздо быстрее отображается в приложении Резерв+.

6. Какие преимущества электронных постановлений для военных?

Предыдущая история прохождения ВЛК как для военнообязанных, так и для военных будет сохраняться в МИС ВСУ, что обеспечит комплексную оценку состояния человека во время осмотра.

Благодаря электронным постановлениям военные вскоре смогут гораздо проще оформлять выплаты, льготы и услуги, связанные с состоянием здоровья, непосредственно в приложении Армия+.

Кроме того, Минобороны цифровизировало справку об обстоятельствах травмы. Теперь командир может формировать ее в СЭДО, после чего документ автоматически поступает в электронный кабинет ВЛК. Военнослужащему больше не нужно получать оригинал справки у командира и носить бумажный документ — достаточно отправиться на осмотр напрямую в ВЛК.

Электронный кабинет ВЛК также открывает возможности для дальнейшей автоматизации процессов, включая упрощение оформления отпусков на лечение и увольнения по состоянию здоровья.

7. Оформление постановлений в электронном виде обязательно для всех ВЛК?

С 1 марта 2025 года электронные постановления формируют те ВЛК, которые зарегистрировались в электронном кабинете, прошли обучение и освоили функционал. В течение месяца к системе должны подключиться все комиссии.

А уже с 1 апреля электронный формат постановлений станет обязательным для всех ВЛК.

8. А если ВЛК не имеет доступа к информационной системе по техническим причинам?

Если техническая возможность временно отсутствует, ВЛК может оформлять постановления на бумаге. После восстановления технической возможности сотрудники ВЛК обязаны внести данные в МИС ВСУ с отметкой о наличии бумажного оригинала.

9. Выдадут ли решение (постановление) ВЛК на руки после осмотра?

Если постановление оформляется справкой ВЛК (для заключений о пригодности к военной службе, необходимости лечения, отпуска по состоянию здоровья и т. д.), после осмотра комиссия может распечатать и передать вам печатную копию электронного постановления.

Если же постановление оформляется свидетельством о болезни (для признания непригодности к военной службе), комиссия должна утвердить заключение в штатной ВЛК (то есть центральной или региональной). Такое решение можно получить на руки только после его официального утверждения.

10. Может ли ВЛК попросить человека лично отнести бумаги в ТЦК?

Нет, ВЛК должна самостоятельно передать постановление в ТЦК. Благодаря электронному кабинету постановление теперь оформляется в электронном виде в МИС ВСУ, после чего оно автоматически поступает в реестр Оберег, а значит, и в ТЦК.

11. Может ли ВЛК вносить заключения в систему без реальных осмотров?

Нет, ВЛК обязательно проводит осмотр. Врачи в составе ВЛК из медицинских учреждений во время осмотра знакомятся с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет человек, и вносят свои записи в ЭСЗ.

После осмотра сотрудники ВЛК — председатель комиссии, все члены, принимавшие участие в заседании, и секретарь — заверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП). Все решения фиксируются в МИС ВСУ, что упрощает их контроль и отслеживание. Таким образом, цифровая трансформация делает военно-врачебную экспертизу более прозрачной.

12. Как обжаловать решение, закрепленное в электронном постановлении ВЛК?

Процедура обжалования остается актуальной. Если человек не согласен с заключением ВЛК, он может подать жалобу в штатную ВЛК (центральную или региональную) или оспорить постановление в судебном порядке. Такое право предусмотрено главой 3 раздела I приказа Минобороны №402.

13. Каким нормативным актом урегулированы электронные постановления ВЛК?

Изменения в приказ Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008 г. «О утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины» предусматривают внедрение кабинета ВЛК, замену бумажных форм постановлений ВЛК на электронные, упрощение бумажной отчетности.

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