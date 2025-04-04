Глава МИД Андрей Сибига: Давление — единственный способ заставить Россию относиться к миру серьезно

Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на Россию для принуждения его к миру.

Фото: rbc.ua

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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ, чтобы принудить ее к миру. Об этом он заявил на заседании Совета Украина-НАТО, сообщает МИД.

Отмечается, что в заседании принял участие государственный секретарь США Марко Рубио.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина в течение марта предприняла реальные шаги к миру. Он отметил лидерство США в мирных усилиях и напомнил о безусловном согласии Украины на полное 30-дневное прекращение огня.

В то же время, по его словам, российская сторона ответила лишь дополнительными требованиями и условиями, что свидетельствует о том, что именно Россия является препятствием для мира и единственным источником войны.

Сибига также проинформировал о конкретных случаях нарушения Россией договоренностей о прекращении огня в отношении объектов энергетики.

Украина также настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и передала соответствующую позицию американской стороне.

«Мы убеждены, что пришло время усилить давление на Россию. Экономическое давление путем санкций. Военное давление путем предоставления Украине дополнительной военной помощи и пакетов сдерживания. Давление – единственный способ заставить Россию серьезно относиться к миру», – подчеркнул глава МИД.

Он также приветствовал обсуждение надежных гарантий безопасности для Украины в рамках «коалиции решительных» под лидерством Великобритании и Франции, подчеркнув необходимость расширения будущего присутствия союзников на суше, в воздухе и на море.

Министр также рассказал о приоритетных краткосрочных потребностях Украины, среди которых дополнительные комплексы ПВО и боеприпасы к ним, снаряды, беспилотники и другое оборудование.

В МИД подчеркивают, что большинство участников заседания поддержали мирные усилия США и акцентировали внимание на том, что именно Украина делает шаги к миру, в то время как Россия затягивает процесс.

Также большинство союзников поддержали призыв усилить давление на Россию для принуждения ее к миру, а также увеличение поддержки Украины и ее обороноспособности.

Кроме того, ряд государств-членов НАТО объявили о конкретных новых обязательствах и пакетах помощи, которые будут представлены в ближайшее время.

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