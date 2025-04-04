Практика судов
  1. В Украине

Глава МИД Андрей Сибига: Давление — единственный способ заставить Россию относиться к миру серьезно

12:04, 4 апреля 2025
Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на Россию для принуждения его к миру.
Глава МИД Андрей Сибига: Давление — единственный способ заставить Россию относиться к миру серьезно
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ, чтобы принудить ее к миру. Об этом он заявил на заседании Совета Украина-НАТО, сообщает МИД.

Отмечается, что в заседании принял участие государственный секретарь США Марко Рубио.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина в течение марта предприняла реальные шаги к миру. Он отметил лидерство США в мирных усилиях и напомнил о безусловном согласии Украины на полное 30-дневное прекращение огня.

В то же время, по его словам, российская сторона ответила лишь дополнительными требованиями и условиями, что свидетельствует о том, что именно Россия является препятствием для мира и единственным источником войны.

Сибига также проинформировал о конкретных случаях нарушения Россией договоренностей о прекращении огня в отношении объектов энергетики.

Украина также настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и передала соответствующую позицию американской стороне.

«Мы убеждены, что пришло время усилить давление на Россию. Экономическое давление путем санкций. Военное давление путем предоставления Украине дополнительной военной помощи и пакетов сдерживания. Давление – единственный способ заставить Россию серьезно относиться к миру», – подчеркнул глава МИД.

Он также приветствовал обсуждение надежных гарантий безопасности для Украины в рамках «коалиции решительных» под лидерством Великобритании и Франции, подчеркнув необходимость расширения будущего присутствия союзников на суше, в воздухе и на море.

Министр также рассказал о приоритетных краткосрочных потребностях Украины, среди которых дополнительные комплексы ПВО и боеприпасы к ним, снаряды, беспилотники и другое оборудование.

В МИД подчеркивают, что большинство участников заседания поддержали мирные усилия США и акцентировали внимание на том, что именно Украина делает шаги к миру, в то время как Россия затягивает процесс.

Также большинство союзников поддержали призыв усилить давление на Россию для принуждения ее к миру, а также увеличение поддержки Украины и ее обороноспособности.

Кроме того, ряд государств-членов НАТО объявили о конкретных новых обязательствах и пакетах помощи, которые будут представлены в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф МИД НАТО Украина война Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді