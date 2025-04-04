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Очільник МЗС Андрій Сибіга: Тиск — єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно

12:04, 4 квітня 2025
Андрій Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію для примусу її до миру.
Очільник МЗС Андрій Сибіга: Тиск — єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно
Фото: rbc.ua
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити тиск на РФ, щоб змусити її до миру. Про це він заявив на засіданні Ради Україна-НАТО, передає МЗС.

Вказується, що у зустрічі взяв участь державний секретар США Марко Рубіо.

Андрій Сибіга наголосив, що Україна протягом березня зробила реальні кроки до миру. Він відзначив лідерство США у мирних зусиллях та нагадав про безумовну згоду України на повне 30-денне припинення вогню.

Водночас, за його словами, з російського боку в відповідь на це пролунали лише додаткові вимоги та умови, що свідчить про те, що саме Росія є перешкодою для миру та єдиним джерелом війни.

Сибіга також поінформував про конкретні випадки порушення Росією домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики.

Україна наполягає також на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та передала відповідну позицію американській стороні.

«Ми переконані, що час посилювати тиск на Росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск – це єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно», – наголосив очільник МЗС.

Він також привітав обговорення надійних гарантій безпеки для України в рамках «коаліції рішучих» за лідерства Британії та Франції, підкреслив необхідність поширення майбутньої присутності союзників на суходіл, повітря та море.

Також міністр розповів про пріоритетні короткострокові потреби України, серед яких додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них, снаряди, дрони та інше обладнання.

У МЗС наголошують, що більшість учасників засідання підтримали мирні зусилля США та акцент на тому, що саме Україна робить кроки до миру, в той час як Росія зволікає.

Також більшість союзників підтримали заклик до посилення тиску на Росію для примусу її до миру, а також збільшення підтримки України та її обороноздатності.

Крім того, низка держав-членів НАТО оголосили про конкретні нові зобовʼязання та пакети допомоги, які будуть оголошені найближчим часом.

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рф МЗС НАТО Україна війна Андрій Сибіга

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