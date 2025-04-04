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У РФ заявили, що вони готові розглянути гарантії безпеки для України, які не включатимуть вступ до НАТО

11:47, 4 квітня 2025
Кирило Дмитрієв заявив, що Дональд Трамп «досяг величезного прогресу у діалозі з Росією».
У РФ заявили, що вони готові розглянути гарантії безпеки для України, які не включатимуть вступ до НАТО
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Росія готова розглядати варіанти безпекових гарантій для України. Про це заявив представник Путіна Кирило Дмитрієв в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Вступ України до НАТО, як сказав наш президент, абсолютно неможливий, і це, я думаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними», - сказав він.

За його словами, «Трамп досяг величезного прогресу у діалозі з Росією» і «раніше США не хотіли розуміти російську позицію».

«Те, що зробила команда Трампа - вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої деескалації в конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною», заявив він.

Також Дмитрієв додав, що наразі сторони ведуть хороші дискусії та обговорюють можливі результати.

Раніше повідомлялося, що США чекають, поки переговорник РФ доповість Путіну, перш ніж обидві сторони зроблять наступні кроки.

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США росія НАТО Україна

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