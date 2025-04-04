В РФ заявили, что они готовы рассмотреть гарантии безопасности для Украины, которые не будут включать вступление в НАТО

Кирилл Дмитриев заявил, что Дональд Трамп «достиг огромного прогресса в диалоге с Россией».

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Россия готова рассматривать варианты гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил представитель Путина Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

«Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, абсолютно невозможно, и это, я думаю, было широко признано, в том числе администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми», — сказал он.

По его словам, «Трамп достиг огромного прогресса в диалоге с Россией» и «раньше США не хотели понимать российскую позицию».

«То, что сделала команда Трампа — они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной», — заявил он.

Также Дмитриев добавил, что на данный момент стороны ведут хорошие дискуссии и обсуждают возможные результаты.

Ранее сообщалось, что США ждут, пока переговорщик РФ доложит Путину, прежде чем обе стороны сделают следующие шаги.

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