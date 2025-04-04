С 4 апреля в Украине начали действовать новые правила оплаты больничных

Изменения предусматривают предоставление застрахованным лицам помощи по временной нетрудоспособности, беременности и родам как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

Источник зображення: Freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 4 апреля застрахованные украинцы будут иметь право на получение помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Как указывают в Пенсионном фонде, вступают в силу изменения, принятые Законом Украины от 18 декабря 2024 года № 4158-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования».

Так, нормами Закона № 4158 внесены изменения, которые предусматривают предоставление застрахованным лицам (в том числе тем, кто осуществляет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает по трудовому договору) помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству.

Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года.

В то же время изменениями не предусмотрены ограничения относительно количества мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получать страховые выплаты.

Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страховщиком (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страховщик оплачивает пострадавшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Размер выплаты — 100 процентов средней зарплаты (облагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.