З 4 квітня в Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних

Зміни передбачають надання застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

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Із 4 квітня застраховані українці матимуть право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Як вказують у Пенсійному фонді, набувають чинності зміни, ухвалені Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Так, нормами Закону № 4158 внесені зміни, якими передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом.

Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100 відсотків середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України.

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