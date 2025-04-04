Практика судів
  1. В Україні

З 4 квітня в Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних

14:28, 4 квітня 2025
Зміни передбачають надання застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.
З 4 квітня в Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних
Джерело зображення: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 4 квітня застраховані українці матимуть право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Як вказують у Пенсійному фонді, набувають чинності зміни, ухвалені Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Так, нормами Закону № 4158 внесені зміни, якими передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом.

Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100 відсотків середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.

Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії планується придбати програмне забезпечення та сервісні пакети обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

Держреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що державний реєстратор зобов′язаний також встановити відповідність судового рішення за документарною формою та за реквізитами.

Верховний Суд залишив в силі покарання з випробуванням для працівника об’єкта критичної інфраструктури, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації

На відміну від позицій по інших подібних справах за статтею 336 КК, у даному випадку Верховний Суд вирішив, що до чоловіка все ж можна застосувати покарання з іспитовим строком.

Прокурор привітав поліцейських з Днем контрацепції та отримав за це покарання

«У кого є знайомі га*****они, подзвоніть та привітайте їх», – прокурор також звернувся до поліцейських з незвичним проханням.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду