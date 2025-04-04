Практика судов
  1. В Украине

«Рамштайн» продолжит работу даже без участия США, — глава МИД Андрей Сибига.

13:52, 4 апреля 2025
Даже без участия США формат «Рамштайн» будет оставаться ключевым инструментом поддержки обороны Украины и укрепления общей безопасности.
«Рамштайн» продолжит работу даже без участия США, — глава МИД Андрей Сибига.
Фото: dpa
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» продолжит свою работу, даже если США не будут участвовать в ее заседаниях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предстоящую встречу, которая состоится 11 апреля в штаб-квартире НАТО.

Сибига подчеркнул, что отсутствие государственного секретаря США Пита Хегсета не означает выхода Соединенных Штатов из формата.

«Рамштайн» был создан для координации усилий наших ближайших союзников в поддержке и реагировании на наши оборонные потребности. Это чрезвычайно важный формат, который будет продолжаться. Следующий “Рамштайн” состоится под председательством Великобритании и при активной роли Германии. Поэтому этот формат будет продолжать существовать и работать как на усиление и укрепление общей безопасности, так и безопасности Украины», — заявил Сибига после заседания Совета Украина–НАТО, цитирует «Интерфакс-Украина».

Следующую встречу возглавит Великобритания, активное участие также примет Германия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Украина Андрей Сибига Рамштайн

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді