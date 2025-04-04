«Рамштайн» продолжит работу даже без участия США, — глава МИД Андрей Сибига.

Даже без участия США формат «Рамштайн» будет оставаться ключевым инструментом поддержки обороны Украины и укрепления общей безопасности.

Фото: dpa

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Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» продолжит свою работу, даже если США не будут участвовать в ее заседаниях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предстоящую встречу, которая состоится 11 апреля в штаб-квартире НАТО.

Сибига подчеркнул, что отсутствие государственного секретаря США Пита Хегсета не означает выхода Соединенных Штатов из формата.

«Рамштайн» был создан для координации усилий наших ближайших союзников в поддержке и реагировании на наши оборонные потребности. Это чрезвычайно важный формат, который будет продолжаться. Следующий “Рамштайн” состоится под председательством Великобритании и при активной роли Германии. Поэтому этот формат будет продолжать существовать и работать как на усиление и укрепление общей безопасности, так и безопасности Украины», — заявил Сибига после заседания Совета Украина–НАТО, цитирует «Интерфакс-Украина».

Следующую встречу возглавит Великобритания, активное участие также примет Германия.

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