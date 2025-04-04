«Рамштайн» продовжить роботу навіть без участі США, — очільник МЗС Андрій Сибіга

Навіть без участі США формат «Рамштайн» залишатиметься ключовим інструментом підтримки оборони України та зміцнення спільної безпеки.

Фото: dpa

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Контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн» продовжить роботу, навіть якщо США не братимуть участі в її засіданнях. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи майбутню зустріч, яка відбудеться 11 квітня у штаб-квартирі НАТО.

Сибіга наголосив, що відсутність держсекретаря США Піта Гегсета не означає вихід Сполучених Штатів із формату.

«Рамштайн» було створено для координації зусиль наших найближчих союзників підтримувати і реагувати на наші оборонні потреби. Це надзвичайно важливий формат, який буде продовжуватися. Наступний «Рамштайн» відбудеться за головування Великої Британії та активної ролі Німеччини. Тому цей формат буде продовжувати існувати й працювати як на посилення і зміцнення спільної безпеки, так і безпеки України», — заявив Сибіга після засідання Ради Україна-НАТО, цитує «Інтерфакс-Україна».

Наступну зустріч очолить Велика Британія, активну участь також візьме Німеччина.

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