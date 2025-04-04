Практика судів
  1. В Україні

«Рамштайн» продовжить роботу навіть без участі США, — очільник МЗС Андрій Сибіга

13:52, 4 квітня 2025
Навіть без участі США формат «Рамштайн» залишатиметься ключовим інструментом підтримки оборони України та зміцнення спільної безпеки.
«Рамштайн» продовжить роботу навіть без участі США, — очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: dpa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн» продовжить роботу, навіть якщо США не братимуть участі в її засіданнях. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи майбутню зустріч, яка відбудеться 11 квітня у штаб-квартирі НАТО.

Сибіга наголосив, що відсутність держсекретаря США Піта Гегсета не означає вихід Сполучених Штатів із формату.

«Рамштайн» було створено для координації зусиль наших найближчих союзників підтримувати і реагувати на наші оборонні потреби. Це надзвичайно важливий формат, який буде продовжуватися. Наступний «Рамштайн» відбудеться за головування Великої Британії та активної ролі Німеччини. Тому цей формат буде продовжувати існувати й працювати як на посилення і зміцнення спільної безпеки, так і безпеки України», — заявив Сибіга після засідання Ради Україна-НАТО, цитує «Інтерфакс-Україна».

Наступну зустріч очолить Велика Британія, активну участь також візьме Німеччина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС Україна Андрій Сибіга Рамштайн

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.

Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії планується придбати програмне забезпечення та сервісні пакети обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

Держреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що державний реєстратор зобов′язаний також встановити відповідність судового рішення за документарною формою та за реквізитами.

Верховний Суд залишив в силі покарання з випробуванням для працівника об’єкта критичної інфраструктури, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації

На відміну від позицій по інших подібних справах за статтею 336 КК, у даному випадку Верховний Суд вирішив, що до чоловіка все ж можна застосувати покарання з іспитовим строком.

Прокурор привітав поліцейських з Днем контрацепції та отримав за це покарання

«У кого є знайомі га*****они, подзвоніть та привітайте їх», – прокурор також звернувся до поліцейських з незвичним проханням.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду