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«Бронь» за $10 тысяч – офицера одного из Центров Минобороны разоблачили на продаже фиктивных должностей

10:54, 18 апреля 2025
Офицера одного из Центров Минобороны подозревают в организации схемы незаконного бронирования военнообязанных.
«Бронь» за $10 тысяч – офицера одного из Центров Минобороны разоблачили на продаже фиктивных должностей
Фото: Офис Генерального прокурора
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Работники Государственного бюро расследований при поддержке руководства Министерства обороны разоблачили и сообщили о подозрении офицеру одного из Центров Минобороны, который организовал схему уклонения от мобилизации через фиктивное бронирование.

По данным ГБР, офицер за деньги трудоустраивал «клиентов» на гражданские должности в своем Центре и других подразделениях Министерства. После этого оформлялись приказы о назначении и выдавались справки о бронировании. Информацию вносили в Единый государственный реестр военнообязанных «Оберег».

Используя служебное положение и личные связи, фигурант влиял на должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), которые подтверждали данные в реестре.

Стоимость таких услуг колебалась от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте.

Трудоустроенные лица на самом деле не выполняли никаких обязанностей и не появлялись на работу. Сейчас следователи проверяют, могли ли они дополнительно получать заработную плату.

По предварительным данным, от схемы воспользовались по меньшей мере 50 человек.

Офицера задержали во время передачи очередной взятки - 8 тысяч долларов США. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды, совершенное повторно.

Во время обысков у фигуранта, его сообщников, должностных лиц ТЦК и «клиентов» изъяты документы, переписка и другие доказательства. Ведется следствие, устанавливается круг всех причастных, в частности среди должностных лиц Минобороны, ВСУ, ТЦК и правоохранителей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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ГБР Минобороны бронирование

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