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Практика Суда справедливости ЕС — Верховный Суд опубликовал обзор решений за 2024 год

11:31, 18 апреля 2025
Верховный Суд поделился обзором практики Суда справедливости ЕС по решениям, принятым в июле и сентябре – октябре 2024 года.
Практика Суда справедливости ЕС — Верховный Суд опубликовал обзор решений за 2024 год
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Верховный Суд опубликовал обзор практики Суда справедливости Европейского Союза по решениям, принятым в июле и сентябре – октябре 2024 года, с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

В ВС обращают внимание на следующие дела:

- Дело Hann-Invest and Others (C-554/21, C-622/21, C-727/21). Суд справедливости ЕС рассмотрел вопрос о совместимости с правом ЕС внутренней процедуры Высшего хозяйственного суда Хорватии. Речь шла о полномочиях так называемого регистрационного судьи, который, не входя в состав рассматривающей дело коллегии, имел возможность блокировать регистрацию уже принятых решений; возвращать их на пересмотр с юридическими замечаниями; инициировать заседание судебной секции для формулирования обязательных «правовых позиций»; влиять на содержание будущих решений коллегий через эти позиции.

При этом стороны не информировались о рассмотрении и не имели возможности высказать свою позицию.

Суд справедливости ЕС пришел к выводу, что такая практика несовместима с требованиями эффективной правовой защиты и справедливого рассмотрения.

- Дело Bezirkshauptmannschaft Landeck (C-548/21). По этому делу Суд справедливости ЕС (Большая Палата) постановил, что попытка полиции получить доступ к данным мобильного телефона лица без разрешения суда или независимого органа является серьезным вмешательством в право на частную жизнь и защиту персональных данных.

Суд подчеркнул, что такой доступ подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2016/680 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных компетентными органами с целью предупреждения, расследования, выявления или уголовного преследования уголовных преступлений или исполнения уголовных преступлений полиции не удалось разблокировать телефон

Любой доступ должен быть пропорциональным, законным и обычно предварительно одобренным судом или другим независимым органом. Владелец телефона должен быть проинформирован об основаниях предоставления разрешения, как только такая информация не будет угрожать расследованию соответствующих органов.

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