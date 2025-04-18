Практика Суду справедливості ЄС — Верховний Суд опублікував огляд рішень за 2024 рік

Верховний Суд опублікував огляд практики Суду справедливості Європейського Союзу за рішеннями, ухваленими у липні та у вересні – жовтні 2024 року, із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.
У ВС звертають увагу на такі справи:
Суд справедливості ЄС дійшов висновку, що така практика є несумісною з вимогами ефективного правового захисту та справедливого розгляду.
Суд наголосив, що такий доступ підпадає під дію Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2016/680 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних компетентними органами з метою попередження, розслідування, виявлення або кримінального переслідування кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань та щодо вільного переміщення таких даних», навіть якщо поліції не вдалося розблокувати телефон.
Будь-який доступ має бути пропорційним, законним і зазвичай попередньо схваленим судом або іншим незалежним органом. Власник телефону має бути поінформований про підстави надання дозволу, щойно така інформація не загрожуватиме розслідуванню відповідних органів.
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