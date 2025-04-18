Практика Суду справедливості ЄС — Верховний Суд опублікував огляд рішень за 2024 рік

Верховний Суд поділився оглядом практики Суду справедливості ЄС за рішеннями, ухваленими у липні та у вересні – жовтні 2024 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд опублікував огляд практики Суду справедливості Європейського Союзу за рішеннями, ухваленими у липні та у вересні – жовтні 2024 року, із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

У ВС звертають увагу на такі справи:

Справа Hann-Invest and Others (C-554/21, C-622/21, C-727/21). У цій справі Суд справедливості ЄС розглянув питання про сумісність із правом ЄС внутрішньої процедури Вищого господарського суду Хорватії. Ішлося про повноваження так званого реєстраційного судді, який, не входячи до складу колегії, що розглядає справу, мав можливість блокувати реєстрацію вже ухвалених рішень; повертати їх на перегляд із юридичними зауваженнями; ініціювати засідання судової секції для формулювання обов’язкових «правових позицій»; впливати на зміст майбутніх рішень колегій через ці позиції. При цьому сторони не інформувалися про розгляд і не мали змоги висловити свою позицію.

Суд справедливості ЄС дійшов висновку, що така практика є несумісною з вимогами ефективного правового захисту та справедливого розгляду.

Справа Bezirkshauptmannschaft Landeck (C-548/21). У цій справі Суд справедливості ЄС (Велика Палата) постановив, що спроба поліції отримати доступ до даних мобільного телефону особи без дозволу суду або незалежного органу є серйозним втручанням у право на приватне життя і захист персональних даних.

Суд наголосив, що такий доступ підпадає під дію Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2016/680 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних компетентними органами з метою попередження, розслідування, виявлення або кримінального переслідування кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань та щодо вільного переміщення таких даних», навіть якщо поліції не вдалося розблокувати телефон.

Будь-який доступ має бути пропорційним, законним і зазвичай попередньо схваленим судом або іншим незалежним органом. Власник телефону має бути поінформований про підстави надання дозволу, щойно така інформація не загрожуватиме розслідуванню відповідних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.