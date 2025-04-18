«Бронь» за $10 тисяч – офіцера одного з Центрів Міноборони викрили на продажі фіктивних посад

Офіцера одного з Центрів Міноборони підозрюють в організації схеми незаконного бронювання військовозобов’язаних.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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Працівники Державного бюро розслідувань за підтримки керівництва Міністерства оборони викрили та повідомили про підозру офіцеру одного з Центрів Міноборони, який організував схему ухилення від мобілізації через фіктивне бронювання.

За даними ДБР, офіцер за гроші працевлаштовував «клієнтів» на цивільні посади у своєму Центрі та інших підрозділах Міністерства. Після цього оформлювалися накази про призначення та видавалися довідки про бронювання. Інформацію вносили до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Використовуючи службове становище та особисті зв’язки, фігурант впливав на посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК), які підтверджували дані в реєстрі.

Вартість таких послуг коливалася від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або в криптовалюті.

Працевлаштовані особи насправді не виконували жодних обов’язків і не з’являлися на роботу. Наразі слідчі перевіряють, чи могли вони додатково отримувати заробітну плату.

За попередніми даними, від схеми скористалися щонайменше 50 осіб.

Офіцера затримали під час передачі чергового хабаря — 8 тисяч доларів США. Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, вчинене повторно.

Під час обшуків у фігуранта, його спільників, посадовців ТЦК та «клієнтів» вилучено документи, переписку та інші докази. Триває слідство, встановлюється коло всіх причетних, зокрема серед посадовців Міноборони, ЗСУ, ТЦК та правоохоронців.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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