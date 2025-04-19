В Белгород-Днестровском бухгалтер больницы за 210 тысяч гривен обещала помочь с установлением инвалидности жене военного

Чиновница предложила военнослужащему, находившемуся на лечении, помощь в оформлении инвалидности для его жены за 210 тысяч гривен.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Белгород-Днестровском сообщено о подозрении бухгалтеру городской больницы, которая за 210 тысяч гривен пообещала помочь в оформлении инвалидности для жены военнослужащего. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Установлено, что в феврале 2025 года подозреваемая, действуя по сговору с врачами врачебно-консультационной комиссии, предложила военнослужащему боевого подразделения, находившемуся на стационарном лечении, «помощь» в оформлении инвалидности его близкому родственнику, что в дальнейшем могло бы стать основанием для его увольнения с военной службы.

Кроме того, она сообщила, что для получения документов о наличии у жены тяжелых заболеваний и последующего присвоения II группы инвалидности, он должен предоставить соответствующие документы и неправомерную выгоду в размере 210 000 гривен для передачи неустановленному следствием лицу.

2 апреля подозреваемая получила заранее оговоренную сумму неправомерной выгоды, после чего была задержана правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

На данный момент ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 240 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.