У Білгород-Дністровському бухгалтер лікарні за 210 тисяч гривень обіцяла допомогти з встановленням інвалідності дружині військового

Посадовиця пропонувала військовослужбовцю, який перебував на лікуванні, допомогу в отриманні інвалідності його дружині за 210 тисяч гривень.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

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У Білгород-Дністровському повідомлено про підозру бухгалтеру міської лікарні, яка за 210 тисяч гривень обіцяла допомогти з встановленням інвалідності дружині військовослужбовця. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що підозрювана у лютому 2025 року, діючи у змові з лікарями лікарсько-консультативної комісії, запропонувала військовослужбовцю з бойової частини, який перебував на стаціонарному лікуванні, «допомогу» в отриманні інвалідності його близьким родичам, що у майбутньому стане підставою для його звільнення з військової служби.

Крім того, вона повідомила, що для отримання документів про наявність у дружини тяжких захворювань з подальшим присвоєнням інвалідності ІІ групи він має надати необхідні документи й неправомірну вигоду в розмірі 210 000 грн для подальшої передачі невстановленій слідством особі.

2 квітня підозрювана одержала заздалегідь визначену нею суму неправомірної вигоди, після чого була затримана правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 240 тисяч гривень.

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