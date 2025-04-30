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НАТО проведет аудит военного образования в Украине

12:06, 30 апреля 2025
В Украине 1 мая начинается аудит военных вузов.
НАТО проведет аудит военного образования в Украине
Фото: АрмияInform
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1 мая в Украине стартует институциональный аудит высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, входящих в систему Министерства обороны Украины. Аудит будут проводить специалисты НАТО. Его цель - проверка соответствия украинской системы профессионального военного образования стандартам Альянса. Об этом сообщили в Минобороны.

В случае успешного прохождения аудита украинские курсы профессионального военного образования смогут получить сертификацию по стандартам НАТО. Это означает, что документы о завершении таких курсов будут признаваться в государствах-членах Альянса. Такой шаг приблизит украинское военное образование к международному уровню и будет способствовать его совместимости со структурами НАТО.

Аудит будет проходить в несколько этапов и будет финансироваться партнерами из Литвы. На первом этапе военные вузы получат критерии соответствия и оценки, разработанные экспертами НАТО. Именно по этим критериям будет происходить проверка и будущая сертификация курсов.

В мае заведения должны подготовить отчеты самооценки и заполнить соответствующие опросники по соблюдению стандартов НАТО. В период с июня по сентябрь специалисты Альянса будут анализировать эти материалы. А уже осенью в Украину прибудет группа экспертов НАТО для личных встреч с представителями системы военного образования и проведения очной проверки.

Финальный отчет по результатам аудита ожидается в декабре 2025 года. Именно этот документ станет итогом работы и оценкой степени адаптации украинского военного образования к требованиям Альянса.

«Результаты институционального аудита системы военного образования дадут объективную оценку выполнению рекомендаций по результатам аудита 2020 года. Профессиональное военное образование в Украине постепенно выходит на новую ступень развития», - прокомментировал директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко.

Также следует напомнить, что в рамках программы НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Programme - Программа совершенствования военного образования) Украина уже получает поддержку в подготовке специалистов. Программа охватывает темы профессионального развития, лидерства, ведения боевых действий, языковой подготовки и обмена опытом с партнерами по НАТО.

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НАТО военные Минобороны образование

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