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В Киеве отчим развращал 16-летнюю падчерицу

13:00, 30 апреля 2025
Также мужчина совершал домашнее насилие в отношении девушки.
В Киеве отчим развращал 16-летнюю падчерицу
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В Киеве будут судить 43-летнего мужчину, который принуждал к половым отношениям несовершеннолетнюю падчерицу и производил "взрослый контент" с ее участием. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что мужчина около 8 месяцев, пользуясь своим возрастным и физическим преимуществом, а также отсутствием сожительницы дома, принуждал 16-летнюю девушку к интимным отношениям.

При этом он угрожал девушке распространить ее интимные фото, изготовляя и сохраняя изображения падчерицы. Кроме этого, отчим совершал домашнее насилие в отношении девушки, оскорбляя ее словесно, а также установив контроль над ее телефоном и ограничивая общение со сверстниками.

Мужчине грозит наказание на срок до 12 лет лишения свободы.

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Киев

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