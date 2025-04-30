Верховная Рада приняла закон Владимира Зеленского о порядке изменения наименований военных администраций

Парламент принял закон Президента, согласно которому решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимает начальник соответствующей военной администрации.

Фото: Верховная Рада

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект 13175 о внесении изменений в Закон «О правовом режиме военного положения» относительно изменения наименований военных администраций населенных пунктов. Законопроект внес в Раду Президент Владимир Зеленский.

Как указано в пояснениях, целью является установление правовых оснований для изменения наименований военных администраций населенных пунктов, в частности, в связи с принятием в соответствии с Законом «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» постановления Верховной Рады от 19 сентября 2024 года №3984-IX «О переименовании отдельных населенных пунктов и районов».

По состоянию на 27 января 2025 года в Украине создано более 190 военных администраций населенных пунктов.

Постановлением парламента о переименовании отдельных населенных пунктов и районов с учетом рекомендаций Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка были переименованы отдельные населенные пункты и районы.

В связи с этим требуется решение вопроса об изменении наименований созданных указами Президента военных администраций населенных пунктов, расположенных в пределах переименованных административно-территориальных единиц.

Переименование населенного пункта, в котором создана соответствующая военная администрация, должно приводить к изменению наименования военной администрации населенного пункта, указанного в указе Президента о создании соответствующей военной администрации, с последующим внесением изменений в сведения о государственном органе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Таким образом, в законопроекте предлагается установить, что наименования военных администраций населенных пунктов являются производными от названий соответствующих административно-территориальных единиц, а также определить, что переименование административно-территориальной единицы является основанием для изменения наименования соответствующей военной администрации населенного пункта, при этом решение об изменении наименования принимает начальник соответствующей военной администрации населенного пункта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.