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Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с ОАЭ

10:54, 30 апреля 2025
Соглашение предусматривает установление режима свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем либерализации доступа к рынкам товаров и услуг для обеих стран.
Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с ОАЭ
Фото: hromadske.radio
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Кабинет Министров Украины 29 апреля одобрил законопроект о ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Соглашение предусматривает установление режима свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем либерализации доступа к рынкам товаров и услуг для обеих стран. Для украинских товаров обеспечена полная либерализация доступа на рынок ОАЭ.

«Соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством ОАЭ улучшает возможности для украинского бизнеса на глобальном рынке, поскольку ОАЭ являются важным экономическим, торговым и финансовым хабом на Ближнем Востоке. Реализация Соглашения, которое охватывает фактически весь товарный перечень двусторонней торговли, будет способствовать росту производства и экспорта украинской продукции благодаря снижению тарифных барьеров в торговле между двумя странами. Мы надеемся на поддержку депутатов при принятии этого законопроекта», — заявила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ожидается рост украинского экспорта в ключевых секторах: металлургия, пищевая промышленность, в частности мукомольное производство и производство растительного масла. Также прогнозируется увеличение экспорта металлов и растительного масла.

В Министерстве экономики подчеркнули, что ОАЭ сняли для Украины ограничение на долю иностранного капитала в 49%, что позволит предпринимателям регистрировать компании с иностранным капиталом до 70%, а в отдельных секторах — постепенно до 100% (в частности, в сфере коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета). В то же время в свободных экономических зонах украинские компании смогут владеть бизнесом на 100%, что является важным шагом для развития украинского бизнеса в этом регионе.

Также в ведомстве добавили, что Соглашение открывает новые возможности для цифровой торговли: отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая электронный контент. Закреплены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, развивающего цифровую экономику и трансграничную торговлю.

«Это Соглашение не применяется к территориям, которые являются неотъемлемой частью территории Украины, но остаются под иностранной оккупацией до восстановления Украиной полного и эффективного контроля над ними.

В дальнейшем законопроект будет направлен на ратификацию Верховной Радой Украины», — говорится в заявлении.

Соглашение вступает в силу через 60 дней со дня получения последней письменной дипломатической ноты, в которой стороны уведомляют друг друга о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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