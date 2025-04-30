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Автоматизированная проверка деклараций — НАПК объяснило, что означает полученная справка в Реестре деклараций

11:20, 30 апреля 2025
НАПК отметило, что все поданные декларации проходят автоматизированную проверку при определенных условиях.
Автоматизированная проверка деклараций — НАПК объяснило, что означает полученная справка в Реестре деклараций
Фото: ukrinform.com
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, что означает полученная справка в Реестре деклараций относительно автоматизированной проверки деклараций.

После подачи деклараций некоторые публичные служащие получили в личном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестра деклараций), уведомление о прохождении автоматизированной проверки декларации. В публичной части Реестра рядом с отдельными декларациями появилась отметка «Декларация прошла автоматизированную проверку».

НАПК отметило, что в первую очередь нужно проверить электронную почту и личный кабинет Реестра деклараций. Именно в нем декларант, и только он, может ознакомиться со справкой по результатам автоматизированной проверки декларации (справка); она не подлежит обнародованию в отличие от справки по результатам проведения полной проверки декларации.

Если вы получили справку, это означает, что при сравнении данных, указанных в декларации и реестрах, а также при применении определенных правил и формул в автоматизированном режиме, в декларации не выявлены признаки недостоверной информации (более 100 прожиточных минимумов — для декларации за 2024 год это расхождения на общую сумму не более 302 800 грн), признаки конфликта интересов, незаконного обогащения или необоснованности активов. Однако сам факт получения такой справки не означает, что декларация прошла полную проверку. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции может провести полную проверку такой декларации в случае получения информации о возможных нарушениях.

При этом в справке указываются только те объекты декларирования, по которым установлены несоответствия. Обращаем внимание, что из-за особенностей указания отдельных сведений в реестрах — написания названий улиц, населенных пунктов, транспортных средств, использования различных символов, пробелов и т. д., в справке такие сведения могут отображаться как несоответствие данных. Однако это не является ошибкой.

Если декларант указал в декларации объект, которого нет в реестре, в справке указывается «Данные в реестре отсутствуют». Если же в реестрах есть информация об объекте, подлежащем декларированию, но он не указан в декларации, в справке приводится вся имеющаяся информация о нем. Из-за разных вариантов написания данных в декларации и реестре может быть указано, что объект отсутствует в декларации. Чтобы избежать таких случаев, рекомендуется при заполнении черновика декларации использовать функции «Данные для декларации» и «Автоматизированное заполнение черновика декларации». При наличии несоответствий в реестрах следует указывать данные из правоустанавливающих документов.

Если по результатам сопоставления данных выявлены расхождения в денежном выражении — для каждого объекта рассчитывается разница между такими данными. После каждого раздела декларации указываются признаки неточностей и общая сумма несоответствий по разделу. Все выявленные во время автоматизированной проверки декларации расхождения суммируются, и их общая сумма указывается в «Выводах» справки. Кроме того, в справке также могут отображаться замечания к разделам 12-1 (о банковских учреждениях), 13 (финансовые обязательства), 14 (расходы и сделки), 15 (относительно совместительства) декларации.

НАПК обращает внимание, что все поданные декларации проходят автоматизированную проверку при следующих условиях:

  • объем информации, указанной в декларации, может быть проверен автоматизированным способом;
  • в декларации верно указаны идентификационные данные декларанта, членов его семьи и объектов декларирования;
  • по результатам автоматизированной проверки не установлено признаков недостоверных сведений (более 100 ПМ), конфликта интересов, незаконного обогащения или необоснованности активов.

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