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Украина готовится унифицировать производство дронов для масштабирования

11:48, 30 апреля 2025
Минобороны разрабатывает стандарты для масштабного производства дронов.
Украина готовится унифицировать производство дронов для масштабирования
Фото: mod.gov.ua
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Украина имеет потенциал создать эффективный механизм унификации беспилотных систем, что станет основой для масштабирования производства лучших образцов дронов. Об этом заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, пишет Минобороны.

«Это не о шаблонизации или ликвидации конкуренции - это о стандартизации, которая позволяет массово производить лучшие образцы», - подчеркнул он.

По словам Чуркина, сейчас подразделения используют большое количество беспилотников, которые имеют сходные функции, но существенно отличаются между собой: различные компоненты, системы управления, боеприпасы, протоколы и тому подобное. Эти дроны изготавливаются разными компаниями, поэтому имеем значительную мультиверсионность технологических решений и элементной базы. В итоге - трудности в применении, обслуживании и обучении.

Оптимальный вариант - десятки унифицированных образцов дронов в определенных категориях вместо сотен разных. «Это позволит производить больше лучших образцов беспилотников за более низкую цену, быстрее и качественнее обучать дронаров. В итоге - повышение эффективности подразделений БПЛА», - отметил он.

Чуркин также отметил еще одну проблему: каждая новая поставка беспилотников заставляет военных снова проходить подготовку - осваивать новую технику, изучать особенности пилотирования и обслуживания. Это значительно усложняет работу операторов и замедляет боевые процессы.

Унификация, по его словам, должна происходить поэтапно - по отдельным компонентам: рамы, двигатели, платы инициации, системы управления, боеприпасы. На каждом из этапов будут определяться наиболее эффективные решения, которые и станут основой для производственных стандартов. В дальнейшем это позволит масштабировать выпуск выбранных моделей.

«Мы уже работаем над созданием прозрачных и понятных правил, которые позволят производителям адаптироваться без потери конкурентоспособности», - заверил Валерий Чуркин.

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Минобороны дрон

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