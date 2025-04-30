Украина готовится унифицировать производство дронов для масштабирования

Украина имеет потенциал создать эффективный механизм унификации беспилотных систем, что станет основой для масштабирования производства лучших образцов дронов. Об этом заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, пишет Минобороны.
«Это не о шаблонизации или ликвидации конкуренции - это о стандартизации, которая позволяет массово производить лучшие образцы», - подчеркнул он.
По словам Чуркина, сейчас подразделения используют большое количество беспилотников, которые имеют сходные функции, но существенно отличаются между собой: различные компоненты, системы управления, боеприпасы, протоколы и тому подобное. Эти дроны изготавливаются разными компаниями, поэтому имеем значительную мультиверсионность технологических решений и элементной базы. В итоге - трудности в применении, обслуживании и обучении.
Оптимальный вариант - десятки унифицированных образцов дронов в определенных категориях вместо сотен разных. «Это позволит производить больше лучших образцов беспилотников за более низкую цену, быстрее и качественнее обучать дронаров. В итоге - повышение эффективности подразделений БПЛА», - отметил он.
Чуркин также отметил еще одну проблему: каждая новая поставка беспилотников заставляет военных снова проходить подготовку - осваивать новую технику, изучать особенности пилотирования и обслуживания. Это значительно усложняет работу операторов и замедляет боевые процессы.
Унификация, по его словам, должна происходить поэтапно - по отдельным компонентам: рамы, двигатели, платы инициации, системы управления, боеприпасы. На каждом из этапов будут определяться наиболее эффективные решения, которые и станут основой для производственных стандартов. В дальнейшем это позволит масштабировать выпуск выбранных моделей.
«Мы уже работаем над созданием прозрачных и понятных правил, которые позволят производителям адаптироваться без потери конкурентоспособности», - заверил Валерий Чуркин.
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