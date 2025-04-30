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ТЦК отказался предоставлять многодетному отцу отсрочку – что решил суд

15:06, 30 апреля 2025
Суд на Буковине признал незаконным отказ многодетному отцу в отсрочке от мобилизации.
ТЦК отказался предоставлять многодетному отцу отсрочку – что решил суд
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В Черновцах суд принял сторону многодетного отца, которому территориальный центр комплектования (ТЦК) отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации, несмотря на то, что мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей. Об этом говорится в приговоре Черновицкого окружного административного суда по делу №600/5922/24-а.

Истец, военнообязанный мужчина, обратился в суд с требованием признать неправомерным отказ ТЦК в предоставлении ему законной отсрочки. В своей жалобе он указал, что является отцом троих детей - одного от первого брака и двух от второго. Одним из оснований для отказа должностные лица ТЦК указали, что первый ребенок не проживает вместе с отцом, а потому, по их мнению, он не имеет права на отсрочку. В то же время факт надлежащего содержания ребенка - регулярной уплаты алиментов - был подтвержден официальной справкой исполнительной службы: задолженности нет.

Во время заседания представитель ТЦК, несмотря на право предоставить объяснения или отзыв на иск, не воспользовался этой возможностью. Зато суд исследовал предоставленные материалы и пришел к выводу, что в деле имеют значение не условия совместного проживания детей с отцом, а факт их содержания.

Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на основании п.3 ч.1 ст. 23 Закона №3543 должны быть соблюдены два условия: пребывание на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет; отсутствие задолженности по уплате алиментов. В этом случае мужчина оба условия выполнил, говорится в решении суда.

На основании изученных доказательств суд признал действия комиссии при ТЦК противоправными. Решение ТЦК об отказе в отсрочке было отменено как необоснованное. Суд также обязал территориальный центр повторно рассмотреть поданные мужчиной документы с обязательным учетом правовой позиции суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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суд Черновцы ТЦК отсрочка

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