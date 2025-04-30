По его словам, США настаивают, чтобы Украина подписала сразу три соглашения по поводу полезных ископаемых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Между Киевом и Вашингтоном возникли серьёзные разногласия по поводу подписания соглашения о полезных ископаемых. Как сообщалось ранее, договор между США и Украиной столкнулся с препятствием в последний момент, однако США требуют от Украины подписать весь пакет документов уже 30 апреля.

Эксперт Тимофей Милованов рассказал, что сейчас происходит с подписанием соглашения о недрах между США и Украиной.

По его словам, Штаты настаивают на подписании трёх соглашений в один день — в противном случае угрожают полным срывом договорённостей.

«США хотят, чтобы Украина сегодня подписала сразу три соглашения о полезных ископаемых, а не одно. Иначе угрожают: никакого соглашения вообще не будет. Но это юридически невозможно», — отметил Милованов.

Он пояснил, что речь идёт о следующих документах:

Соглашение №1 — межправительственное: его украинская сторона готова подписать, поскольку оно соответствует действующему законодательству и согласовано всеми участниками. Милованов назвал его «победой как для Трампа, так и для Украины».

Соглашение №2 — между американской корпорацией DFC и украинским агентством: это коммерческий документ, который может быть подписан только после ратификации первого соглашения Верховной Радой.

«Это коммерческое соглашение, и правительство Украины не может его подписывать. Его может подписать только агентство и только после того, как Верховная Рада ратифицирует Соглашение №1. Это предусмотрено Конституцией Украины.

Это отличается от законодательства США, но это закон. Если его нарушить, соглашение станет уязвимым для будущих юридических атак», — объяснил Милованов.

Соглашение №3 — техническое: оно регламентирует внутренние правила работы инвестиционного фонда, который планируется создать при участии обеих сторон.

«Но США хотят быстрой победы и угрожают выйти из переговоров, если все три соглашения не будут подписаны сегодня», — добавил он.

Милованов выразил надежду, что сторонам удастся найти юридически обоснованное решение.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что 30 апреля Украина в лице министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтоне может подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда (соглашение о «полезных ископаемых»). Содержание соглашения не раскрывается, однако уже известно, что в нем не будет никаких ранее анонсированных Дональдом Трампом требований к Украине о возвращении США «долга» за предоставленную помощь. Напротив, проект соглашения предусматривает, что только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.