Судьи КСУ приняли участие в заседании Руководящего комитета Плана действий Совета Европы для Украины на 2023–2026 годы

Во время мероприятия обсудили состояние реализации проектов, которые внедряются в рамках Плана, их роль в преодолении последствий российской агрессии и поддержке Украины на пути к вступлению в ЕС.

Фото: КСУ

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Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи Суда Виктор Кичун, Ольга Совгиря 20 мая 2025 года приняли участие в заседании Руководящего комитета Плана действий Совета Европы для Украины на 2023–2026 годы «Устойчивость, восстановление и возрождение». Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время заседания представители Совета Европы, органов государственной власти Украины, неправительственных организаций и институтов гражданского общества обсудили состояние реализации проектов, которые внедряются в рамках указанного Плана, их роль в преодолении последствий российской агрессии и поддержке Украины на пути к вступлению в ЕС.

Фото: КСУ

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