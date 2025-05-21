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Судді КСУ взяли участь у засіданні Керівного комітету Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки

12:05, 21 травня 2025
Під час заходу обговорили стан реалізації проектів, що їх впроваджують у межах Плану, їхню роль у подоланні наслідків російської агресії та підтримці України на шляху до вступу в ЄС.
Судді КСУ взяли участь у засіданні Керівного комітету Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки
Фото: КСУ
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Виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Суду Віктор Кичун, Ольга Совгиря 20 травня 2025 року взяли участь у засіданні Керівного комітету Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час засідання представники Ради Європи, органів державної влади України, неурядових організацій та інститутів громадянського суспільства обговорили стан реалізації проєктів, що їх впроваджують у межах зазначеного Плану, їхню роль у подоланні наслідків російської агресії та підтримці України на шляху до вступу в ЄС.

Фото: КСУ

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