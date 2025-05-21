Судді КСУ взяли участь у засіданні Керівного комітету Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки

Під час заходу обговорили стан реалізації проектів, що їх впроваджують у межах Плану, їхню роль у подоланні наслідків російської агресії та підтримці України на шляху до вступу в ЄС.

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Суду Віктор Кичун, Ольга Совгиря 20 травня 2025 року взяли участь у засіданні Керівного комітету Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час засідання представники Ради Європи, органів державної влади України, неурядових організацій та інститутів громадянського суспільства обговорили стан реалізації проєктів, що їх впроваджують у межах зазначеного Плану, їхню роль у подоланні наслідків російської агресії та підтримці України на шляху до вступу в ЄС.

Фото: КСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.