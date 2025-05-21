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Ще одного українця звинуватили в підпалах, пов'язаних із прем'єром Британії

13:53, 21 травня 2025
Чоловіка затримали у Лондоні і через два дні він постав перед судом у Вестмінстері.
Ще одного українця звинуватили в підпалах, пов'язаних із прем'єром Британії
Фото: Sky News
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34-річного українця Петра Починка звинуватили у причетності до підпалів нерухомості та автомобіля, які мають зв’язок із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Sky News.

Поліція Лондона повідомила, що чоловіка заарештували 19 травня на заході столиці. Уже 21 травня він постав перед судом у Вестмінстері. Починку інкримінують змову з метою підпалу з наміром спричинити загрозу життю людей.

Слідство вважає, що українець діяв спільно з двома іншими обвинуваченими та «невстановленими особами». Звинувачення стосуються трьох інцидентів, які сталися в північному Лондоні в період із 8 по 12 травня.

Правоохоронці наголошують, що йдеться не лише про пошкодження майна, а й про потенційну небезпеку для життя людей. Справу передали до суду для подальшого розгляду.

Раніше стало відомо, що у приватному помешканні премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, розташованому в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, трапилася пожежа. Поліція розслідує інцидент після того, як два об'єкти нерухомості, пов'язані з Кіром Стармером, були пошкоджені.

13 травня поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка.

18 травня в аеропорту Лутон затримали 26-річного чоловіка у справі про підпал двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних із прем'єр-міністром Кіром Стармером.

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суд підпал Велика Британія

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