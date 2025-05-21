На Тернопільщині затримали військового, який за $25000 «продавав» довідку про непридатність до служби

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.
У Бюро зазначають, наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.
«Свої «послуги» військовий оцінив у 25 тисяч доларів США — 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки - прискоренням мобілізації. Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря», - повідомили у ДБР.
Йому повідомлено про підозру. Тепер військовослужбовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі триває розслідування та встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.
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