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На Тернопільщині затримали військового, який за $25000 «продавав» довідку про непридатність до служби

13:35, 21 травня 2025
Для оборудки фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.
На Тернопільщині затримали військового, який за $25000 «продавав» довідку про непридатність до служби
Фото: dbr.gov.ua
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Правоохоронці затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

«Свої «послуги» військовий оцінив у 25 тисяч доларів США — 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки - прискоренням мобілізації. Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря», - повідомили у ДБР.

Йому повідомлено про підозру. Тепер військовослужбовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування та встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

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ДБР мобілізація

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