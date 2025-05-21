В Тернопольской области задержали военнослужащего, который за $25000 «продавал» справку о непригодности к службе

Для осуществления сделки фигурант обещал использовать личные связи в одном из территориальных центров комплектования в Тернопольской области.

Фото: dbr.gov.ua

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Правоохранители задержали военнослужащего, который пытался наладить незаконный бизнес по продаже документов о непригодности к военной службе. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что в конце 2024 года он предложил местному жителю помощь в оформлении справки о непригодности с последующим исключением из военного учета. Для этого фигурант обещал использовать личные связи в одном из территориальных центров комплектования в Тернопольской области.

«Свои «услуги» военный оценил в 25 тысяч долларов США — 20 тысяч авансом и еще 5 тысяч после получения документов. В случае отказа он угрожал, наоборот, ускорением мобилизации. Злоумышленника задержали сразу после передачи второй части взятки», — сообщили в ГБР.

Ему сообщено о подозрении. Теперь военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается расследование и устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

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