Практика судов
  1. В мире

Еще одного украинца обвинили в поджогах, связанных с премьером Великобритании

13:53, 21 мая 2025
Мужчину задержали в Лондоне и через два дня он предстал перед судом в Вестминстере.
Еще одного украинца обвинили в поджогах, связанных с премьером Великобритании
Фото: Sky News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

34-летнего украинца Петра Починка обвинили в причастности к поджогам недвижимости и автомобиля, которые имеют связь с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News.

Полиция Лондона сообщила, что мужчину арестовали 19 мая на западе столицы. Уже 21 мая он предстал перед судом в Вестминстере. Починку инкриминируют заговор с целью поджога с намерением вызвать угрозу жизни людей.

Следствие считает, что украинец действовал совместно с двумя другими обвиняемыми и «неустановленными лицами». Обвинения касаются трех инцидентов, которые произошли в северном Лондоне в период с 8 по 12 мая.

Правоохранители отмечают, что речь идет не только о повреждении имущества, но и о потенциальной опасности для жизни людей. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что в частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

13 мая полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины.

18 мая в аэропорту Лутон задержали 26-летнего мужчину по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд поджог Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

Военный омбудсмен считает, что Военную службу правопорядка пора наделить правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Специалисты ВСП смогли оперативно и профессионально установить обстоятельства издевательства над военнослужащим – по мнению Ольги Решетиловой, пришло время наделить Военную службу правопорядка оперативно-розыскными полномочиями

Субъективные убеждения лица не исключают состава преступления государственной измены – Верховный Суд

Обвиняемый в период с марта по октябрь 2022 года по собственной инициативе установил сотрудничество с представителями спецслужб РФ.

Украина планирует внедрить случайное распределение дел между прокурорами в конце 2027 года – дорожная карта

В то же время Еврокомиссия предоставила рекомендацию о необходимости внедрения случайного распределения дел между прокурорами в отчете о прогрессе Украины за 2024 год.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин