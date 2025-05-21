Еще одного украинца обвинили в поджогах, связанных с премьером Великобритании

Мужчину задержали в Лондоне и через два дня он предстал перед судом в Вестминстере.

Фото: Sky News

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34-летнего украинца Петра Починка обвинили в причастности к поджогам недвижимости и автомобиля, которые имеют связь с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News.

Полиция Лондона сообщила, что мужчину арестовали 19 мая на западе столицы. Уже 21 мая он предстал перед судом в Вестминстере. Починку инкриминируют заговор с целью поджога с намерением вызвать угрозу жизни людей.

Следствие считает, что украинец действовал совместно с двумя другими обвиняемыми и «неустановленными лицами». Обвинения касаются трех инцидентов, которые произошли в северном Лондоне в период с 8 по 12 мая.

Правоохранители отмечают, что речь идет не только о повреждении имущества, но и о потенциальной опасности для жизни людей. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что в частной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенной в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, произошел пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

13 мая полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины.

18 мая в аэропорту Лутон задержали 26-летнего мужчину по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

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