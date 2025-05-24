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Украинцам объяснили, можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель против

23:00, 24 мая 2025
Работник имеет право завершить отпуск по уходу за ребенком раньше и обязан в письменном виде предупредить об этом работодателя.
Украинцам объяснили, можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель против
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Государственная служба по вопросам трудам объясняет, можно ли досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель против.

Так, работник может прекратить отпуск по уходу за ребенком, в письменном виде сообщить работодателю о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

В случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Указанные отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или частями также бабой, дедом или другими родственниками ребенка, фактически осуществляющими уход за ним, или лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

По желанию матери, отца ребенка или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или дома.

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