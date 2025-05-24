С 24 по 27 мая некоторые водительские услуги в приложении «Дія» будут недоступны

Министерство цифровой трансформации Украины предупреждает: с субботы, 24 мая, по вторник, 27 мая, часть сервисов в приложении «Дія» будет временно отключена. Это касается:
Причина — проведение технических работ над двумя ключевыми электронными реестрами:
В Минцифры рекомендуют заранее спланировать покупку, продажу автомобиля или замену водительских прав.
Ожидается, что все сервисы возобновят работу уже в среду, 28 мая.
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