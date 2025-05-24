С 24 по 27 мая некоторые водительские услуги в приложении «Дія» будут недоступны

Плановый «даунтайм» в «Дії»: что не будет доступно с 24 мая.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины предупреждает: с субботы, 24 мая, по вторник, 27 мая, часть сервисов в приложении «Дія» будет временно отключена. Это касается:

замены водительского удостоверения,

перерегистрации транспортного средства,

функции шеринга авто.

Причина — проведение технических работ над двумя ключевыми электронными реестрами:

Единым государственным реестром транспортных средств,

Реестром административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Минцифры рекомендуют заранее спланировать покупку, продажу автомобиля или замену водительских прав.

Ожидается, что все сервисы возобновят работу уже в среду, 28 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.