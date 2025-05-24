З 24 по 27 травня деякі водійські послуги в застосунку «Дія» будуть недоступні

Плановий «даунтайм» у «Дії»: що не буде доступне з 24 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України попереджає: із суботи, 24 травня, по вівторок, 27 травня, частина послуг у застосунку «Дія» буде тимчасово недоступною. Обмеження стосуватимуться:

заміни посвідчення водія,

перереєстрації транспортного засобу,

функції шерингу авто.

Причина — технічні роботи над двома ключовими електронними реєстрами:

Єдиним державним реєстром транспортних засобів,

Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У Мінцифри радять заздалегідь спланувати свої дії, пов’язані з купівлею, продажем авто чи оновленням водійського посвідчення.

Очікується, що сервіси повернуться до роботи вже в середу, 28 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.