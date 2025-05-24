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Зливала дані про ППО — жительку Донеччини засудили за співпрацю з ворогом

23:31, 24 травня 2025
Жінка через Telegram передала куратору зі спецслужби рф понад десяток повідомлень з точними координатами підрозділів Сил оборони.
Зливала дані про ППО — жительку Донеччини засудили за співпрацю з ворогом
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Жительку Добропілля засудили до 15 років вʼязниці за передачу ворогу даних про Сили оборони, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка свідомо і з власної ініціативи долучилась до агентурно-інформаторської мережі, створеної РФ на Донеччині з метою збору розвідданих та організації підривної діяльності проти України.

Спершу в рідному місті, а потім після переїзду на Житомирщину, вона збирала інформацію про українські сили оборони, спілкуючись із жителями Добропілля. Згодом вона передала куратору зі спецслужби РФ понад десять повідомлень із точними координатами українських підрозділів у цьому місті через Telegram.

У СБУ зазначили, що зрадниця збирала та передавала дані про розміщення української ППО. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для "обходу" української протиповітряної оборони на східному фронті.

Під час слідства жінка перебувала під вартою, у суді провину заперечила.

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