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Сливала данные о ПВО — жительницу Донецкой области осудили за сотрудничество с врагом

23:31, 24 мая 2025
Женщина через Telegram передала куратору из спецслужбы РФ более десятка сообщений с точными координатами подразделений Сил обороны.
Сливала данные о ПВО — жительницу Донецкой области осудили за сотрудничество с врагом
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Жительницу Доброполья приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу врагу данных о Силах обороны, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, женщина сознательно и по собственной инициативе присоединилась к агентурно-информаторской сети, созданной РФ на Донетчине с целью сбора разведданных и организации подрывной деятельности против Украины.

Сначала в родном городе, а затем после переезда на Житомирщину, она собирала информацию об украинских силах обороны, общаясь с жителями Доброполья. Позже она передала куратору из спецслужбы РФ более десяти сообщений с точными координатами украинских подразделений в этом городе через Telegram.

В СБУ отметили, что предательница собирала и передавала данные о размещении украинской ПВО. Оккупанты надеялись использовать эту информацию для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.

Во время следствия женщина находилась под стражей, в суде свою вину отрицала.

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