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Суд обязал ООО в Житомирской области вернуть десятки гектаров земли общине и сотни тысяч долга за аренду

20:14, 26 мая 2025
В 2020 году предприятие взяло участки в аренду, но с 2021-го перестало платить.
Суд обязал ООО в Житомирской области вернуть десятки гектаров земли общине и сотни тысяч долга за аренду
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Хозяйственный суд Житомирской области обязал частное предприятие вернуть Пулинской сельской общине более 73 гектара сельскохозяйственных земель, а также оплатить более 314 тыс. грн долга за аренду, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в 2020 году предприятие на основании договора аренды получило в пользование два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 73,7 га.

Начиная с 2021 года арендатор прекратил платить арендную плату за их использование, в результате чего образовалась задолженность в размере более 314 тыс. рублей. грн. Систематическая неуплата арендной платы является основанием для расторжения договора аренды.

В целях защиты интересов государства в феврале 2025 года Коростышевская окружная прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Пулинского сельского совета. В иске прокуратура требовала взыскания задолженности по арендной плате, расторжении договоров аренды, а также обязательства общества с ограниченной ответственностью вернуть используемые им земельные участки общей площадью 73,7 га.

Хозяйственным судом Житомирской области иск удовлетворен в полном объеме.

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суд прокуратура Житомирская область земля аренда

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