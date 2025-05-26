Никушор Дан принял присягу и официально стал новым президентом Румынии

В Румынии состоялась инаугурация избранного президента Никушора Дана.

Фото: Getty Images

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В Бухаресте прошла церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии. Он принял присягу в здании парламента страны, пишет Digi24.

После вступления в должность новый президент выступил с короткой речью перед гостями, в которой еще раз подчеркнул, что его избрание — это победа для общества.

Дан также призвал политиков страны укреплять трансатлантические отношения и развивать стратегическое партнерство с ЕС и США.

«Что касается внешней политики Румынии, необходимо укреплять наши трансатлантические связи, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, наше участие в Европейском Союзе и НАТО, участие в европейской автономной оборонной архитектуре, сокращение критических зависимостей в сфере энергетики, технологий и цепочек поставок, а также укрепление системы обороны перед лицом гибридной войны», — заявил он.

Ранее Конституционный суд Румынии отклонил требование Симиона отменить результаты выборов.

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